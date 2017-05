Mercatino Giapponese: market, sushi e concerti

Il Mercatino Giapponese festeggia i suoi primi 10 anni di vita e lo fa con un evento davvero speciale: non solo mercato ma un vero e proprio Festival della cultura Giapponese.

MARKET: Con 80 espositori selezionati, potrete scegliere tra: artigianato classico giapponese, oggettistica, kimono e abbigliamento, collezionismo, comics, accessori ed Illustrazioni.

WORKSHOP: Tornano i corsi a tema:

11:30 ORIGAMI KIDS

info/prenotazioni : L'acero rosso 340 7886838 (Lucia)

12:30 e 16:00 SUMI-E Tenuto da Alessandro Do Ryu

info/prenotazioni : alessandrodoryu@sumi-e.it 333 1914504

14:00 ORIGAMI

15:00 CALLIGRAFIA Tenuto da Maestra Kashu

info/prenotazioni : mercatinogiapponese@hotmail.it

17:00 CORSO PRATICO SUL MATCHA CON DEGUSTAZIONE

info/prenotazioni : info@teeteiere.it

FOOD: Un area dedicata al Food & Beverage giapponese

RAMEN : RAMEN BAR AKIRA

SUSHI : ORIENTE EXPRESS SUSHI

JAPANESE STREET FOOD & SWEETS

Takoyaki-Onigiri-Yakitori-Korokke-Dorayaki-Daifuku e tanto altro

EVENTI SUL PALCO

11:45 Concerto di SHAMISEN : Paolo Cotrone - Salvio Gekò La Rocca

12:30 Cerimonia del Tè : Tenuto da Ayumi Fujii

13:30 KENDO KATA : Ōkami Kendo Roma

14:15 ORIENTAMENTO AL VIAGGIO IN GIAPPONE : Viajes Hanshin

15:00 Cerimonia del Tè : Tenuto da Ayumi Fujii

16:00 Concerto di SHAMISEN : Paolo Cotrone - Salvio Gekò La Rocca

17:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI Mario Vattani

"LA VIA DEL SOL LEVANTE"

Un viaggio Giapponese

Reading Jun Ichikawa

EVENTI AREA ESTERNA

11:30 APERTURA CON SAKE "KAGAMIBIRAKI"

12:00 ESIBIZIONE KOBUDO (AIKIDO - JU JUTSU )

GARYUAN DOJO ROMA - ASD IL PONTE

17:00 ESIBIZIONE KENDO : Ōkami Kendo Roma



INFO EVENTO E PRENOTAZIONI : mercatinogiapponese@hotmail.it



MERCATINO GIAPPONESE 10th ANNIVERSARY.

Domenica 21 Maggio 2017 Ex Dogana

11.00 - 21.00

Ingresso gratuito - Ampio parcheggio interno libero

Ex Dogana

via dello Scalo di San Lorenzo

00185 ROMA