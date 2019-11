Mercatino Giapponese di novembre

Il Mercatino Giapponese - FLEA MARKET SHOW sta per tornare al Caffè Letterario. Domenica 10 ottobre, dalle 10,30 alle 20, la location di via Ostiense si trasfomerà in un caratteristico mercato tradizionale del Sol Levante.

Presenti tante sfumature del lifestyle giapponese in questa edizione di novembre del Mercatino Giapponese. Primo appuntamento della stagione presso il Caffè Letterario, dove il mercatino tornerà ancora nei mesi freddi.

"Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone" per vivere un weekend diverso dal solito, alla scoperta di una cultura lontana e ricca di fascino.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/2201704246793369/