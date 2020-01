Mercatino giapponese, Flea Market Show al Caffè Letterario

Primo appuntamento del 2020 e primo Flea Market Show al Caffè Letterario il prossimo 26 gennaio. Come sempre sarà possibile immergersi nelle atmosfere giapponesi, scoprendo questa cultura in tutte le sue sfumature del lifestyle. Tanto shopping ma anche workshop, food, spettacoli e intrattenimento made in Japan.

Il Flea Market si articola in diverse zone. Si inizia con il mercatino vero e proprio, con 60 espositori che offrono una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei Kimono e Ukyoe alla cultura Manga e Cosplay, giapponeserie varie, fumetteria e collezionismo. Un percorso unico per uno shopping di qualità e fuori dagli schemi.

I corsi

Non mancheranno corsi e laboratori per grandi e bambini. Di seguito il programma (ancora in definizione)

CORSO DI ORIGAMI

Tenuto da L'acero rosso

Ore : 14.00

Costo del corso Euro 10

Per prenotazioni : artigianatoacerorosso@gmail.com

oppure contattando il numero: 340 7886838

CORSO DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE ( Shodo )

Maestra : Yoko Kawabata

Ore : 15.00

Costo del corso Euro 10

Per prenotazioni : yokoalosi@gmail.com

CORSO DI SUMI-E ( PITTURA AD INCHIOSTRO )

Maestra : Yoko Kawabata

Ore : 16.00

Costo del corso Euro 13

Per prenotazioni : yokoalosi@gmail.com

Gli spettacoli

In programma anche una serie di spettacoli (anche in questo caso il programma è in via di definizione)

CERIMONIA TRADIZIONALE DEL Tè

tenuta da Ayumi Fuji

Ore : 17.30

La bravissima Ayumi vi trasporterà nell'atmosfera unica che solo

l'antica arte di questa cerimonia può trasmettere.

BONSAI WORLD

dI Riccardo Spadaro

Ore : 17.00

Dimostrazione sulle arti del Bonsai con realizzazione di una

composizione su roccia.

Food zone

Spazio anche alla cucina giapponese by Kokoro street food. Un menu ricco e variegato che prevede le seguenti pietanze tipiche:

YAKITORI

TAKOYAKI

KOROKKE

EBI FURAI

GHYOZA

DORAYAKI

MOCHI / DAIFUKU

Té Giapponese (Freddo/ Caldo)

SAKE ( Freddo / Caldo)

UMESHU

Wellness Zone

Dalle 10,30 spazio anche al benessere e al relax di corpo e mente con SHIATSU & Kobido by Millevie. In programma trattamenti SHIATSU sulla sedia e a terra e massaggio facciale KOBIDO . Le operatrici Daniela Piola e Sabrina Persichetti vi faranno conoscere lo Shiatsu e il Kobido le più antiche pratiche del wellness giapponese. E' possibile prenotarsi: info.millevie@gmail.com oppure al 3381634328

Laboratori per bambini

E, come sempre, il Mercatino Giapponese prevede anche uno spazio dedicato ai più piccoli con Kids Lab in programma dalle 10,30 alle 14. Nel primo appuntamento del 2020, in particolare, tornano due fantastici laboratori di "Decorazione e cucito" a cura di Maria Carmela Milano & Pupazze a Pezzi. In vista del carnevale si prepareranno insieme maschere uniche e t-shirt decorate con gli "anime preferiti". Il costo per ogni laboratorio è di 12 euro materiali inclusi. E' gradita la prenotazione.

Previsto anche Truccabimbi by BJu Rome, dalle ore 11.00 all day long.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/1251124275077332/