Mercatino di Pasqua: Bio-vintage-handmade

Al quartiere Ostiense di Roma c'è il primo mercatino di Pasqua in cui la spesa Bio incontra la moda vintage e la creatività hand made,unico mercatino del genere della capitale.

Domenica 25 marzo dalle 10 alle 19 al Caffè letterario, in una location coperta facilmente accessibile anche ai disabili, si potrà trascorrere una domenica diversa con la possibilità di un aperitivo e/o di un brunch Bio.

Accanto ai banchi alimentari dei produttori, tra frutta e verdura, prodotti tradizionali e per vegani, ci saranno i piccoli artigiani e i creativi con le loro creazioni, poi laboratori per ogni età ogni volta diversi, dalle tecniche calligrafiche, cucina per bambini, tecniche di rilassamento, ceramica, poi giocolieri, musica, moda e solidarietà con la partecipazione di onlus e associazioni di volontari.

L'evento si ripeterà l'8 e il 22 aprile, il 6 e il 20 maggio, lo spazio è al coperto, l'ingresso libero e con la possibilità di portare gli amici a quattro zampe.