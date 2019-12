Mercatino di Natale ai Parioli e musica live

Il Parioli Theatre Club, che già da diversi mesi ha modificato la platea lasciando spazio a un elegante bistrot che ogni sera ospita musica live, per le feste cambia nuovamente veste e il 21 dicembre si prepara ad accogliere il coloratissimo e tradizionale mercatino di Natale.



Un team di artigiani, artisti, creativi e visionari pronti a esporre le loro opere nello storico teatro di Roma si danno appuntamento dalle ore 17.00 fino a notte fonda.

Per la prima volta il Teatro si trasformerà e si vestirà dei suoni e dei colori del Natale illuminando con centinaia di luci ogni angolo di questa incantevole e storica location.

In vendita tante idee regalo dall’oggettino hand-made fino ai morbidissimi maglioni e sciarpe in cashmere o i tipici giochi di legno per i più piccoli. Tutti regali da scegliere accompagnati da musica live. Da Jingle Bells a Santa Claus is coming to Town, da Last Christmas a All I want for Christmas is You, tutti i grandi classici del periodo natalizio riproposti sul prestigioso palco da una band d'eccezione.

Immancabile la presenza di Babbo Natale che saluterà grandi e piccini augurando a tutti Buone Feste.

