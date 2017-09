Per il secondo anno consecutivo torna il "Mercatino della Solidarietà". L'evento è dedicato ad Amatrice e dintorni.. Si svolgerà al Centro Commerciale di Via della Pisana, 278 - 00163 Roma. Nella Galleria, vicino alle scale mobili e di fronte all'Ufficio Postale troverete tanti banchetti con artigianato, oggettistica, piccolo antiquariato, vintage, collezionismo, prodotti per la casa, per la bellezza e tante idee da regalare.

Al Bar-Pizzeria di Pino e Francesca: per ogni "Menù Amatriciana" ordinato, verrà dato un contributo per la solidarietà!

Partecipate numerosi:

"Un piccolo gesto..

..per una grande causa"

Ingresso libero - Ampio parcheggio

Info e prenotazioni:

339.3632730 - 331.8545993