Mercatino dell'artigianato

Sabato 8 Aprile dalle ore 9,30 alle ore 19,00.. tornerà il Mercatino a Torrevecchia. L'evento si svolgerà nel Bar "Qualcosa in più..." dove potrete trovare banchetti con creazioni artigianali e tanto altro: oggettistica, abbigliamento, vintage. marmellate, prodotti per la casa e per il corpo. La Pasqua si avvicina e vi aspettiamo in Via di Torrevecchia, 222 - 00168 Roma. Info: 339.3632730 - 331.8545993 rmail: rosyroma95@libero.it