Mercatino...aspettando PASQUA L'evento si svolgerà Giovedi 6 Aprile 2017 dalle ore 9,00 in poi...all'interno del Centro Commerciale di Via della Pisana, 278 - 00163 Roma. Nella galleria, tra i negozi e vicino alle scale mobili, troverete tanti banchetti artigianali con creazioni fatte a mano, oggettistica, collezionismo, vintage, abbigliamento e tante idee per la Pasqua. Ingresso gratuito - Ampio parcheggio. Per informazioni e prenotazioni stand: 339.3632730 - 331.8545993