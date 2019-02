Il Mercatino dell'Artigianato e Vintage arriva al Caffè Letterario

Arriva al Caffè Letterario in via Ostiense 95, a Roma, il Mercatino dell'Artigianato e Vintage. Un evento colorato, vivace, per appassionati, che si terrà dalle 11 alle 19 con ingresso gratuito.

Otto ore tra stands, occasioni a ottimo prezzo, abbigliamento, accessori, relax, music, brunch, drink, nuovi progetti: un cuore pulsante di vita e ispirazione!! Così, il Caffè Letterario punta a riproporre un market "diverso" nella sua location suggestiva: in un posto che ha saputo sapientemente accostare stile industriale, vintage, riuso e dove tutto può succedere.

Mercatino dell'Artigianato e Vintage, il programma

L'appuntamento è per domenica 3 marzo con il Mercatino dell'artigianato e vintage, il nuovo market dove troverai:

- artigianato

- vintage

- oggetti & progetti

ore 11: apertura mercato

ore 12 - 15: il nostro Super Sunday Brunch

ore 15 - 18: musica & laboratori

ore 19: Closing Mercato