Mercatino dell'artigianato e del collezionismo a Parco da Vinci

Immancabile a febbraio l’appuntamento con il Mercatino dell’Artigianato e del Collezionismo che il Parco Da Vinci ha voluto estendere per il 2020 all’intero weekend di ogni mese, il terzo, per rispondere alla grande richiesta da parte del pubblico e degli espositori. Appuntamento, dunque, sabato 15 e domenica 16 febbraio a partire dalle ore 10.

Quello del Mercatino dell’Artigianato e del Collezionismo è un evento a cui il territorio ha reagito sempre con grande partecipazione, dimostrando di apprezzare le “cose belle” che vengono dalla ricercatezza e dall’arte di mastri artigiani, così come di collezionisti attenti, seppure restando in una realtà ricca di servizi come quella del Parco.

Ed è questo che da sempre caratterizza il Da Vinci: la sua attenzione al pubblico e alle esigenze del territorio nella continua ricerca di eventi, attuali ma con un occhio alla tradizione, che possano incontrare le passioni di tutti.

ll Parco Da Vinci, aperto 7 giorni su 7, è provvisto delle insegne più ricercate e richieste del mercato, tra cui 12 sono ristorazioni. Presente anche un’area giochi per bambini, nursey, servizio di vigilanza/sicurezza, bancomat e wifi gratuito. I negozi sono aperti dalle 10 alle 21, salvo alcune eccezioni.

Visita il nostro sito: www.parcocommercialedavinci.com