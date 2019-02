Come ogni terza domenica del mese, torna dalle ore 10 in poi, al Parco Da Vinci il Mercatino dell’Antiquariato, Artigianato e Collezionismo.

L’evento è un appuntamento atteso dal pubblico e dai 50 espositori che arrivano da Roma e provincia, che ormai caratterizza il Parco Da Vinci conosciuto dai clienti come una realtà attenta alla magia del passato ma anche in grado di offrire l’eccellenza tra negozi e servizi per le esigenze di tutti.

Il Mercatino dell’Antiquariato, Artigianato e Collezionismo è diventato per il pubblico una occasione per scovare oggetti d’altri tempi, rarità introvabili e preziosi manufatti realizzati dai maestri artigiani e allo stesso tempo godersi lo shopping tra i tanti negozi e le bellezze dal Parco.