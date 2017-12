Mercatino alle scuderie

Domenica 17 Dicembre prima edizione del Mercatino Artigianale e Artistico presso le Scuderie Cicognani ad Ostia Antica. La bella location consente di praticare attività consone ad adulti e bambini, sia all'aperto che al chiuso.



Interno alle scuderie:

Più di 20 espositori tra artigiani, artisti, hobbisti e produttori.

Workshop a tema natalizio per adulti.

Intrattenimento, laboratori e facepainting per i più piccini.



Esterno alle scuderie:

La presenza di Carrozze & Carezze ci trasmetterà la passione per i cavalli permettendo a tutta la famiglia di immergersi nel verde con un giro in carrozza e ai bambini di fare giri sui pony.



Non può mancare il punto ristoro.

Grande parcheggio interno.

INGRESSO GRATUITO