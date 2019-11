Mercatini e Villaggio di Babbo Natale a Montorio Romano

Torna anche quest'anno nel piccolo paese di Montorio Romano (in provincia di Roma) la quarta edizione dei Mercatini di Natale & Villaggio di Babbo Natale. La manifestazione, voluta e organizzata dall’Amministrazione Comunale, si terrà domenica 15 dicembre.

Nel borgo sabino la manifestazione farà vivere a tutti i visitatori il vero senso del Natale e riflettere sul messaggio d’amore che esso diffonde. Oltre 50 gli espositori che parteciperanno al Mercatino di Natale 2019! Una giornata all’insegna del divertimento per tutta la famiglia.

I Mercatini di Natale a Montorio Romano:

- Villaggio di Babbo Natale

- Spettacoli, animazione per bambini, laboratorio creativo e trampoliere

- Mercatini di Natale con espositori di prodotti tipici e artigianali

- Musiche natalizie

- Esibizione di intrattenimento

- Zona food

Appuntamento il 15 dicembre in piazza Risorgimento per lasciarsi accarezzare dalla magia del Natale. Per maggiori informazioni ecco l'evento Facebook ufficiale dei Mercatini di Natale & Villaggio di Babbo Natale a Montorio Romano: https://www.facebook.com/events/479217616002120/