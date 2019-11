Mercatini di Natale a piazza di Spagna

Roma si colora di Natale. Dal centro alla periferia tantissimi gli addobbi, le luminarie, gli alberi, i mercatini e i villaggi di Natale. Ma, anche se le attrazioni sono numerose in tutta la Città, il fascino del centro storico non si batte.

Mentre via dei Condotti e via del Babuino si sono accese per regalare una magica atmosfera natalizia a romani e turisti, piazza di Spagna sta per inaugurare i suoi mercatini di Natale.

Dal 1 dicembre al 6 gennaio, ogni giorno dalle 10 alle 19, piazza di Spagna ospiterà dei pittoreschi mercatini, mentre, a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti sarà allestito il presepe.