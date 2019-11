Mercatini di Natale con la neve nelle Cinque Colline

Torna anche quest'anno, nel weekend del 7 e 8 dicembre, il Mercatino di Natale delle Cinque Colline, in zona Laurentina.

Un suggestivo paesaggio innevato sarà ricreato nella parrocchia San Romualdo, via Nazareno Strampelli. Un villaggio natalizio perfetto per trovare regali di Natale originali e artigianali, per assaggiare dolci e bevande tradizionali, per giocare e divertirsi a ritmo di musiche natalizie e non solo.

Stand e punti di ristoro, piatti tipici della tradizione, pancakes, caldarroste e vin brulé allieteranno gli amanti dei sapori natalizi. Non mancherà un villaggio di Natale a misura di famiglie, con animazione, tombolata, canti natalizi, karaoke, cartoni animati, e tanto altro ancora.