Sabato 8 Settembre 2018 - ore 10.00





Il complesso dei Mercati di Traiano nasce insieme all’edificazione del foro omonimo (112-113 d.C.) costituendo una regolamentazione del taglio della collina del Quirinale e al tempo stesso il collegamento tra gli spazi pubblici monumentali della valle forense e i quartieri densamente abitati del Quirinale e della Suburra.



La struttura si divide in diversi settori i cui nomi (Grande Aula, Piccolo e Grande Emiciclo, ecc.) sono però attribuzioni moderne e convenzionali. Il complesso, nato come sede di uffici amministrativi, nel corso dei secoli fu riutilizzato come castello fortificato dell’imperatore Arrigo VII nel 1300, convento delle suore dell’ordine di Santa Caterina da Siena nel 1500 nonché sede della caserma “Goffredo Mameli” nell’800. Attualmente vi hanno trovato un suggestivo luogo d’esposizione alcuni dei reperti provenienti dai diversi fori imperiali, permettendo di raccontare attraverso essi la magniloquenza di queste piazze, mostrandone delle chiare ricostruzioni architettoniche degli alzati.



Attraverso la duplice analisi delle strutture dei mercati e dei fori e degli splendidi frammenti decorativi, tra cui le porzioni della statua colossale di Augusto in veste di pontifex maximus, ripercorreremo le diverse fasi di questi complessi fino ad arrivare alle rifunzionalizzazioni medievali e all’istallazione del cinquecentesco quartiere Alessandrino del cardinale Bonelli, smantellato da Mussolini per edificare la trionfale via dei Fori Imperiali.





Inizio visita: 10.00, comprende la visita all'interno del Museo dei Fori Imperiali - Mercati di Traiano;



Termine visita: 11.30 circa;







Appuntamento: ore 10.00 davanti l'entrata dei Mercati di Traiano in Via Quattro Novembre 94, 00187, Roma;



In caso di maltempo la visita si svolgerà lo stesso in quanto le strutture del Museo sono al coperto.







Costo visita: 5 euro tutto incluso: contributo associazione e ticket gratuito per i possessori della Mic Card (http://www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/mic-card);



Tutte le nostre proposte culturali sono riservate ai Soci dell’Associazione. Per associarsi occorre compilare un modulo di adesione che vi forniremo da consegnare alla prima attività a cui si partecipa. La quota associativa sarà inclusa nell’importo della quota di partecipazione della suddetta attività culturale a cui si prende parte.







Modalità di prenotazione: inviare una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati.