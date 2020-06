I Mercati di Traiano: mercati, archivi, uffici o cosa?

I “mercati” di Traiano: una delle parti di Roma che conserva intatto l’aspetto antico con strade, insulae e negozi, ma anche un’opera di ingegneria monumentale che ha pochi eguali nella storia dell’architettura antica.

Traiano, l’imperatore generale, e Apollodoro di Damasco, ingegnere e architetto geniale, rappresentano uno di quei casi di perfetta simbiosi, in cui il potere dell’uno si afferma e la sua immagine diventa eterna grazie alle competenze dell’altro.

Per dare spazio a un nuovo Foro e celebrare la conquista della Dacia fu deciso di proseguire il taglio delle pendici del Quirinale, che furono sostenute non da semplici muri di spinta, ma da una possente costruzione: i Mercati. Ma erano poi davvero solo “mercati”?



