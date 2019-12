Mercati di Traiano in Notturna

I Mercati di Traiano sono un grande complesso facente parte del Foro di Traiano alle pendici del Quirinale che ospitava l'area amministrativa e commerciale della Piazza.

Oggi restano rovine imponenti che si dispongono su più livelli per assecondare la morfologia del luogo in prossimità del Colle; visitare quest'area di notte ha un fascino unico. Da qui si domina la piana dei Fori Imperiali con la Piazza Venezia e la Colonna Traiana. All'interno delle strutture sono conservate importanti testimonianze del Foro di Augusto, Cesare, Nerva.

I Mercati sono aperti straordinariamente in notturna sino alle ore 2.00 con ingresso ad 1.00 € per tutti ed eventi di Musica all'interno



Appuntamento VISITA GUIDATA: ore 19.30 in Via IV Novembre 94 - Lato ingresso Mercati di Traiano, Cercare Bandiera Viola Logo Roma Caput Tour. Apertura Mercati con emissione del Biglietto € 1.00 ore 20.00 (prima la fila sarà ferma perchè le casse sono chiuse. Per chi subisse dei ritardi nell'arrivo troverà il gruppo in fila con la Bandiera aperta e nella fila stessa potrà fare la registrazione)



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Visita della Grande Aula e Matroneo, Grande e Piccolo Emiciclo, Via Biberatica. Percorso in parte interno e in parte esterno alle rovine dei Mercati)



Biglietto d'ingresso € 1.00 per tutti (adulti/bambini)

Per i possessori della Mic Card ingresso gratuito

Costo Visita Guidata: € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (in presenza di oltre 20 partecipanti).



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.