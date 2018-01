Mercante in Fiera Napoleonico. Il tradizionale gioco del Mercante in Fiera, rivisitato in chiave napoleonica. Le carte, realizzate appositamente per l’iniziativa, recheranno immagini di opere presenti NEL Museo. Al gioco seguirà una breve visita in museo durante la quale i partecipanti al gioco potranno osservare da vicino le opere viste sulle carte.

6 gennaio ore 11.30 (e 7 gennaio ore 11.30)

Età : 5-12 anni