Mercante in fiera napoleonico al Museo Napoleonico - Il gioco, destinato a bambini e ragazzi, seguirà le regole del mercante in fiera tradizionale ma le carte utilizzate raffigureranno opere e oggetti del museo o immagini legate alla figura di Napoleone. In questo modo i giovani giocatori saranno accompagnati in una divertente ed istruttiva visita al Museo e alle opere in esso conservate.

Evento realizzato in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Nazionale

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Mercante in fiera napoleonico

Museo Napoleonico

27 dicembre ore 16