Meravigliosamente @ anni '70

Il panorama musicale italiano degli anni '70 risulta

estremamente ricco. In questo periodo emergono alcuni dei

gruppi storici della nostra canzone, che godono tutt'oggi di

grande successo. Dai Nomadi ai Pooh , Umberto Tozzi, Rino Gaetano, Alan Sorrenti, New Trolls Patty Pravo, i Cugini di Campagna e tantissimi altri. I Settantology riportano in scena quel repertorio, quegli anni che fanno da ponte musicale tra le ribellioni giovanili degli anni sessanta e la spensieratezza degli anni ottanta.



La serata si prevede ricca di emozioni. Un grande ospite salirà sul palco del Route66 insieme ai Settantology , una voce inconfondibile, un falsetto indimenticabile "La voce dell'Anima..."

Signore e signori NICK LUCIANI