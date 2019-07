Meravigliosa, la cena spettacolo a Le Terrazze

Per un giovedì al mese Le Terrazze si trasforma in un ristorante a cielo aperto. Una delle terrazze più suggestive dell'Eur, sotto le stelle, d'innanzi ad una selezione di portate che rende l'appuntamento gastronomico Meravigliosa - La Cena Spettacolo, ancor più speciale, impreziosito dall'intrattenimento di chi sa far divertire il pubblico.

Durante la cena insieme al buon cibo a cura di Ville Romane Catering, sarà la musica italiana ad esser protagonista. Il dj Simone Perruccio ha selezionato i brani migliori che mixerà alternandoli alla suadente voce di Lory Voice, che eseguirà dei brani dal vivo insieme all'animatore Tiziano Floreani e al corpo di ballo della Vanguard Agency.

Dopo la cena sarà il djset di Marco Gioia ad accompagnare il pubblico verso un giovedì notte nel segno di sonorità più internazionali, con un set che durerà fino a chiusura.

Il menu

L'Antipasto:

Millefoglie di melanzane con cuore di provola affumicata, parmigiano reggiano e pomodoro San Marzano dop.

Il Primo:

Scialatielli acqua e farina con pistilli di Zafferano, Timo e zest di Limone.

Il Secondo:

Petali di Manzo, con Rucola, Datterini e riduzione di Balsamico di Modena, con contorno di Patate al profumo di Rosmarino.

Il Dolce:

Caffè o Tiramisù al Pistacchio di Bronte.

Beverage:

Acqua, Vino Bianco o Rosso