Le meraviglie di Raffaello Sanzio nella Chiesa di Santa Maria della Pace

Uno scrigno di capolavori del Rinascimento e del Barocco

Una visita guidata per andare alla scoperta di un grande capolavoro architettonico, la Chiesa di Santa Maria della Pace, che è un privilegio guardare e che ha una storia da raccontare; realizzata a partire dalla fine del 1400 per volere di papa Sisto IV della Rovere .

Nella chiesa hanno lavorato grandi artisti, come Donato Bramante, Baccio Pontelli, Baldassare Peruzzi, Pietro Da Cortona, Carlo Maratta e Raffaello Sanzio.

Il genio del Rinascimento italiano Raffaello Sanzio realizzò qui le celebri “Sibille”, uno splendido affresco che decora la parete di fondo della Cappella Chigi. Mentre il grande architetto Pietro da Cortona si dedicò all’elaborata facciata barocca dell’edificio.

Piccolo gioiello aggiuntivo è ovviamente lo straordinario chiostro, la prima opera eseguita a Roma dal Bramante.

Concluderemo la nostra visita guidata con una passeggiata a Piazza Navona, ricca di capolavori architettonici e scultorei realizzati dai grandi geni e rivali del Barocco, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini



Insomma, una visita guidata assolutamente da non perdere!



Visita guidata: sabato 30 novembre alle ore 15.30

Appuntamento: ore 15.15 in Via Arco della Pace 5 – davanti

Quota di partecipazione: €12,50 in contanti

Prenotazione: per prenotarsi né sufficiente inviare una mail di conferma all’indirizzo segreteria@adm-arte.it o un messaggio sms o WhatsApp al 3208424686, specificando il vostro nome, il numero dei partecipanti e un riferimento telefonico.