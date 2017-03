Mentana per Montereale

Una giornata all'insegna della solidarietà per i nostri amici del Comune di Montereale colpiti dal sisma. NON MANCATE! PROGRAMMA DELLA GIORNATA ORE 10:00 - Apertura stands con prodotti tipici d'Abruzzo ORE 11:00 - Animazione per bambini con giochi, intrattenimento e laboratori a cura di "Melaverde-Il Doposcuola Montessori" ORE 11:00 - Giochi di strada, calcio, tamburello, basket, tiro alla fune, pallavolo e torneo di scacchi ORE 11:30 - Passeggiate sui Pony ORE 12:00 - Esibizione dell'Associazione Bandistica Città di Mentana e a seguire musica dal vivo con FC MUSIC ORE 13:00 - Pranzo di solidarietà con prodotti tipici di Montereale (arrosticini, fagioli, salsicce ecc)