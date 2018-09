Memories│Mostra Collettiva Internazionale Fotografica

La stagione espositiva presso lo Spazio Millepiani di Roma prosegue con la mostra “Memories”, aperta al pubblico dal 5 ottobre all’1 novembre 2018. Il tema principale della collettiva, già messo in evidenza dal titolo, è quello della memoria, del ricordo, che fa capolino attraverso una serie di opere fotografiche e digitali di artisti internazionali selezionati per l’occasione.

Pubblico e privato, personale o collettivo sono i due principali binomi attorno a cui ruotano i lavori in mostra.

Le immagini, perlopiù in bianco e nero – a segnalare l’interesse nei confronti di una dimensione passata, o comunque diversa da quella in cui viviamo –, intendono ripensare la sfera privata o collettiva e condivisa attraverso una chiave comune, un filo conduttore. La memoria, ossia ciò che abbiamo vissuto personalmente, oppure qualcosa che ricordiamo di aver letto, sentito o visto, è il soggetto pressoché unico di una stessa realtà osservata in modi infinitamente diversi.



ARTISTI



5 – 14 Ottobre

Al Lapkovsky, Alexandra Lazareva, Dania Hany, David Ellingsen, Eddy Falconer, Eduard Korniyenko, Jasmin K. Minou, Kyndall Hadley, Laure Couradette, Lucrezia Negrini, Mara Klein, Marie-Lou Chatel, Mark Sawrie, Michiyo Takata, Morgan Stephenson, Oded Wagenstein, Pauline Goyard, Polyantsev Aleksandr, Sara Wallach, Shira Gold, Solange Baqués, Spandita Malik, Valentina Maz, Viet Van Tran





15 – 23 Ottobre

Ana Drucker, Antonis Tsarouchas, Chih Yang Chen, Diogo Duarte, Epiphany Knedler, Grisha Mumrikov, Hannah Carter, Hossein Fardinfard, Imogen Davis, Jessie Luke, Judi Iranyi, Magda Kuca, Magdéleine Ferru, Mano Svanidze, Mario Brand, Michael Vincent Manalo, Milan Zulic, Mónica Vilá, Polly Yim, Rob Nixon, Robert P. Gordon, Sigal Ben-David & Les St. Leon, Valentin Sidorenko





24 Ottobre - 1 Novembre

Antonina Kizlova, Filipe Bianchi, Gabriel Embeha, Giles W. Bennett, Heather McCutcheon, Ivan Charin, Jeffrey Gangwisch, Jimmy Ruf, Josh Huxham, Judith Wermter, Kaitlyn Johnson, Katya Evdokimova, Kristina Shakht, Laurin M. Yoder, Margrieta Jeltema, Marie-Josée Roy, Matthew Terry, Molly Gibson, Nolan Streitberger, Oktawian Jurczykowski, Reza Kianpour, Sarah Shoemaker, Shigetoshi Furutani