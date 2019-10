"Umanità in marcia", 5° Memorial Stefano Cucchi a 10 anni dalla sua morte

«Dieci anni senza Stefano. Umanità in marcia»: è questo il titolo del 5° Memorial Stefano Cucchi, il 12 e 13 ottobre a Roma, a dieci anni dalla morte, mentre era nelle mani dello Stato, di questo ragazzo di 31 anni che ormai tutta Italia conosce.

"La morte di Stefano Cucchi è entrata nella Storia del Paese. Quanto accaduto dieci anni fa ha oltrepassato le mura delle carceri e le aule processuali, è diventato oggetto di dibattito pubblico, fatto politico, giornalistico e, insieme, motivo di risveglio della coscienza civile di un Paese intero”, dichiarano in una nota congiunta le realtà promotrici del Memorial: l’Associazione Stefano Cucchi Onlus, Il Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi e l’Associazione Comunitaria.

Il Memorial

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 18.30 con dibattito e concerto presso l'Angelo Mai - viale delle Terme di Caracalla 55. Il Memorial prosegue poi domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 9.00 con la tradizionale Maratona e Sport sociale presso il Parco di Torre del Fiscale - Via di Torre Branca.

Dieci anni senza Stefano Cucchi

La storia di Stefano diventa un manifesto «contro l'ingiustizia e la passivizzazione sociale». Il coraggio di Ilaria Cucchi e della sua famiglia, l’ostinazione del loro avvocato Fabio Anselmo verso la ricerca della verità sono stati vissuti, interpretati, assunti socialmente: sono diventati fatto pubblico.

Quest’anno cade un anniversario importante: dieci anni senza Stefano Cucchi. "Vogliamo ricordare con ancora più forza Stefano, un ragazzo a cui non è stata riconosciuta umanità, cui è stato sottratto il diritto alla vita, alla possibilità di conoscere strade diverse da quelle attraversate fino a quel momento”, si legge ancora nella nota. "Vogliamo parlare di diritti negati e di diritti da affermare, in questa fase storica che vede le persone più deboli socialmente sempre più esposte alle sopraffazioni e alla negazione della propria dignità".

«Umanità in marcia» è il messaggio pensato per ricordare «la sofferenza di Stefano, la sua morte, la battaglia collettiva urgente per affermare la necessità di un mondo in cui i diritti umani, civili, sociali di tutti e tutte tornino al centro dell’attenzione pubblica. Per questo anniversario abbiamo pensato di organizzare due giornate di incontri sportivi e culturali insieme a quella società civile che in questi anni si è stretta intorno alla famiglia e ha condotto nelle proprie sfere di intervento azioni di avanzamento dei diritti e di promozione della dignità umana».

«Sono passati dieci anni dalla morte di mio fratello Stefano», dice Ilaria Cucchi. «Abbiamo attraversato il deserto con un fardello di dolore e solitudine. Poi intorno alla nostra battaglia, alla mia famiglia e al nostro avvocato Fabio Anselmo si è riunita una comunità ampia, bella, solidale e combattiva. Tanta società civile e tantissimi cittadini e cittadine hanno chiesto con noi verità e giustizia. Con questa umanità camminiamo, con loro ricorderemo Stefano e chiederemo diritti, rispetto, dignità per tutti e tutte».

Promuovono il 5° Memorial Stefano Cucchi:

Associazione Stefano Cucchi Onlus

Uisp Roma

Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi

Associazione Comunitaria

Al momento hanno aderito:

Amnesty International Italia, Fiom-Cgil nazionale, Associazione Antigone, Emergency Gruppo Appio, FP Cgil nazionale, Associazione daSud, Angelo Mai, Acad, CSOA Spartaco, Cgil Roma Lazio, Fiom-Cgil Roma Lazio, FP Cgil Roma Lazio, Cooperativa Diversamente, Officina culturale Via Libera, Palestra Popolare Quadraro, Pigneto Film Festival, Casetta Rossa Spa, Baobab Experience, Rete No Bavaglio, Cittadinanzattiva, Progetto Diritti, Pid Onlus, CIES onlus, Matemù, Aurelio in Comune, La Fattorietta, Celio Azzurro, Comune Info, Csoa La Strada, Villetta Social Lab.

Per informazioni:

5° Memorial Stefano Cucchi Facebook https://www.facebook.com/events/2405450253076752/

Contatti:

Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi

3331244180

Associazione Stefano Cucchi Onlus

media@stefanocucchi.it

3383726103