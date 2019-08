Meganoidi + open act Mozo a 'Na Cosetta Estiva

Mercoledì 28 Agosto a 'Na cosetta estiva arrivano i Meganoidi. Appuntamento alle 21 con open act di Mozo

Venti anni di carriera per i supereroi Meganoisi, band genovese sulla scena dal 1997 diventata cult proprio grazie al singolo "Supereroi contro la Municipale". Da li in poi un lungo viaggio pieno di album e tour fino al grande ritorno con "Delirio Experience", disco che ha siglato l'anniversario della band e che ha nuovamente presentato un’inedita sfaccettatura nelle loro sonorità dirompenti tra punk-rock, ska e pop.

Open act Mozo

Dal 1995 al 2012 ha fatto parte di diverse band collaborando con importanti artisti del panorama indipendente italiano come Giorgio Canali, Moltheni, gianni maroccolo official, MEGANOIDI, Marlene Kuntz, Banco del Mutuo Soccorso - Official. Dal 2016 sta lavorando ai brani per il suo primo album da cantautore in collaborazione con diversi artisti tra cui Viola Nocenzi, lo scrittore Alessio Pracanica e con la produzione artistica di Luca Carocci.

Info sui Meganoidi a 'Na Cosetta Estiva

Live dalle ore 21:00 con open act di mozo

Biglietto: 8 euro + d.p.

Area sempre aperta dalle 18:00 con food, drink e giochi

Famo estate fino a Settembre

Via del Mandrione, 63 - Roma (https://bit.ly/2LiYMkr)

Apertura: tutti i giorni dalle ore 18:00

Ingresso: gratuito oppure con biglietto per assistere concerti

Concerti: dalle ore 21:00

Cucina: sempre aperta dalle 19:00 in poi

Area relax e giochi per bambini e adulti

Grande area parcheggio privata

Info generali al 327.1492873 (tel. attivo dalle 16:30)