Medioevo al museo delle Carrozze d'Epoca

Domenica 14 MAGGIO preparatevi per un viaggio ai tempi del medioevo! Assisterete dal vivo alla vita dell'epoca, riscoprendo antichi mestieri quali il fabbro, l'armaiolo, il falegname e molti altri; e parteciperete ad attività e gare come il tiro con l'arco. Non mancheranno spettacoli e intrattenimento per adulti e bambini, con la sfilata dei cavalieri a cavallo seguita da coinvolgenti combattimenti. Ci saranno anche conferenze a tema, esposizioni artistiche e di modellismo. La manifestazione avrà luogo alla Mostra di Carrozze d'Epoca, prima in Italia per numero di esemplari in esposizione, più di 150 tra berline, coupé, landau, carri militari e dei pompieri, diligenze e mail-coach, e fedeli riproduzioni comparse in famosi film come Il Gladiatore, Ben-Hur, Gangs of New York e la carrozza di Cenerentola. Vi aspettiamo per una giornata da trascorrere tra storia, scoperta e divertimento! DOVE SIAMO Via Andrea Millevoi 693, Roma 00128 (zona ardeatina) Uscita 24 del GRA bus 702, 766 INFO 06/51958112 info@lecarrozzedepoca.it ORARI Dalle 10:00 - 19:00 (chiusura ore 20:00) COSTO INGRESSO MANIFESTAZIONE + MOSTRA DI CARROZZE 5€ adulti 3€ bambini Gratuito dai 0-3 anni VISITE GUIDATE Visite guidate alla mostra delle carrozze saranno divise in fasce orarie e al costo di 7€ 10:00, 11:00,12:00 - 15:00, 16:00, 17:00, 18,00 INFO UTILI PER I VISITATORI - saranno presenti piccoli punti di ristoro dove potrete acquistare bibite e panini - l'area è accessibile per i disabili, che hanno ingresso gratuito (esclusa la visita guidata) - sono ammessi i cani (guinzaglio obbligatorio)