Il Cinema in piazza con Medici senza Frontiere

Il Gruppo di Medici Senza Frontiere di Roma partecipa con il racconto di Diego Bianchi e la testimonianza dei suoi operatori umanitari a due delle principali rassegne di cinema all’aperto dell’estate romana, Il Cinema in piazza e l’Isola del Cinema – Isola Tiberina per raccontare la Repubblica Democratica del Congo e Gaza, due aree di crisi con enormi bisogni medici ed umanitari, dove MSF offre assistenza medica a comunità remote e vittime del conflitto. Entrambe le serate sono con ingresso libero.

Giovedì 11 luglio, al Parco della Cervelletta, ore 21,15, nell’ambito della rassegna “Il Cinema in Piazza” dell’associazione Piccolo America, Diego Bianchi presenta il suo documentario #CongoTour, realizzato tra le metropoli e le aree più remote della Repubblica Democratica del Congo. Il documentario sarà presentato dallo stesso Zoro, in pieno stile “Propaganda Live”, insieme alle due operatrici di MSF Giorgia Girometti, comunicazione e Alessia Ripandelli, infermiera che lo hanno accompagnato nel viaggio tra le foreste del Nord Kivu e nei reparti dell’ospedale di Masisi.

“La missione di Medici Senza Frontiere è curare, portando aiuto medico laddove c’è più bisogno, e testimoniare, ovvero raccontare quelle crisi dimenticate che non occupano mai le prime pagine dei giornali.” racconta Giorgia Girometti, che ha lavorato in Repubblica Democratica del Congo per dieci mesi come responsabile comunicazione di MSF “Non capita tutti i giorni di riuscire a portare fin qui, in Italia e in Europa, le storie, i volti e le sfide quotidiane di chi vive tra le montagne del Nord Kivu, in Repubblica Democratica del Congo. A Masisi e nell'Est di questo immenso paese c'è una crisi dimenticata nella quale MSF è impegnata in prima linea per assicurare assistenza sanitaria, campagne di vaccinazioni e cure per la salute materno infantile”.

Un altro appuntamento è previsto per il 15 luglio all'Isola del Cinema - Isola Tiberina (qui tutti i dettagli)