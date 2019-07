Medici senza Frontiere all'Isola del Cinema

Lunedì 15 luglio a partire dalle ore 19,30, nell’ambito del Cinelab dell'Isola Tiberina, ci sarà una serata dedicata a Gaza. Interverranno gli operatori di MSF Pierluigi Taffon, antropologo, e Alessandro Trainito, anestesista, che hanno lavorato entrambi a Gaza, con la moderazione di Ugo Tramballi, editorialista de Il Sole 24 Ore e senior advisor dell’Ispi. Seguirà la proiezione del film "The Idol”, di Hany Abu-Assad (2015), che racconta la storia di un eroe popolare, nato nella Striscia di Gaza e arrivato a vincere Arab idol.

“I bisogni a Gaza sono enormi. L’enorme numero di pazienti gravemente feriti da colpi di arma da fuoco sta sovraccaricando il sistema sanitario, lasciando migliaia di persone in pericolo di infezione o disabilità” racconta Alessandro Trainito, anestesista MSF.

Medici Senza Frontiere (MSF) è un'organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. www.msf.it

A Gaza, MSF ha oltre 260 operatori che lavorano in quattro ospedali e cinque cliniche post-operatorie, fornendo medicazioni e cure, servizi di fisioterapia, interventi di chirurgia plastica e ortopedia, e attività di salute mentale.

L'evento seguirà all'appuntamento previsto l'11 luglio con Medici senza Frontiere al Cinema in piazza (Parco della Cervelletta).