Media Art Festival al MaXXi

35 artisti digitali provenienti da 14 Paesi e 250 studenti di 11 scuole. Questi alcuni numeri del Media Art Festival, iniziativa promossa da Fondazione Mondo Digitale per "esplorare le nuove frontiere dell'arte e della cultura". Il Maf si terrà a Roma, presso il MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal 27 al 29 aprile. Nel corso dell'appuntamento saranno anche presentati 2 grandi progetti europei che, con la formula di residenze di artista, inseriscono il Maf in un "prestigioso sistema di Festival europei".

La kermesse avrà inizio il 27 aprile (ore 11 al MAXXI) con i saluti istituzionali e una press preview con gli artisti in mostra. A seguire talk interattivo, 'L'arte fa bene all'economia', con start up e imprese culturali di successo. L'evento porta nella capitale artisti di rilevanza mondiale, dall'israeliana Sigalit Landau all'americano Joseph Delappe. Il 28 aprile (ore 9-19) appuntamento alla Palestra dell'Innovazione in via del Quadraro 102, con Hackreativity, la maratona informatica con 150 under 35 promossa in collaborazione con Lazio Innova per programmare soluzioni innovative (app, game, siti web) e idee imprenditoriali legate al mondo dell'arte. Alle 18 pitch dei team in gara con la giuria di esperti. Il 29 aprile (ore 12) premiazione di Hackreativity al MAXXI (Spazio D). I premi saranno attribuiti alla categoria internazionale, migliore opera e alla categoria scuole, migliore team.

IL PROGRAMMA COMPLETO