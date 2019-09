Med in Torpigna, laboratorio per bambini e concerto dei Makam

Nel contesto di Med in Torpigna, manifestazione in corso al Parco Sangalli (Tor Pignattara) che vuole sottolineare “l’identità e la dimensione fortemente MED-iterranea della città di Roma e dei suoi quartieri periferici“, sabato 7 settembre è in programma un laboratorio per bambini e, a seguire, musica dal vivo.

Si inizia alle 18 con "Il cerchio delle storie", si prosegue alle 20 con il concerto Makam. Di seguito il programma completo della serata:

Med in Torpigna, il programma di sabato 7 settembre

Laboratori per bambini e concerto.

Ore 18:00 Laboratori per bambini #Il cerchio delle storie#

"Viaggio in due puntate" Approdo: dal mare a un nuovo porto.

Racconti con voce narrante, musica, atmosfere sonore e oggetti, a cura di Cantastorie a Progetto.

Il mare è una strada antica.

Da sempre e anche ora viaggiano le persone e viaggiano le storie. Viaggiano i libri e le cose e può capitare che una piccola barca, fatta di desideri, arrivi proprio dove abiti tu e ti porti qualcosa che non conosci e che ti sorprende..

Per bambine e bambini dai 4 anni in su e loro famiglie.

Di Barbara Romito &Valentina Ugolini.

Ore 20:00 Concerto #Makam#

Saleh Tawil (Siria) – Oud, voce.

Rashmi V.Bhatt (India) - percussione indiane, voce.

MAKAM è un Duo musicale Siria - India che nasce della reciproca curiosità culturale e musicale (www.kalpana.it).

Il programma potrebbe subire variazioni. Per maggiori informazioni: https://www.estateromana.comune.roma.it/manifestazione/med-torpigna-3171