Med in Torpigna: Installazione audio-video "Le città visibili" al Parco Sangalli

Al Parco Sangalli arriva Med in Torpigna, un progetto organizzato da Ar.Co srl in collaborazione con Blutopia per quanto riguarda la parte musicale, nell'ambito dell'Estate Romana, che sottolinea l’identità e la dimensione MED-iterranea di Roma e dei suoi quartieri periferici, luoghi di incontro di culture, lingue, civiltà.

Mercoledì 4 - Giovedì 5 - Mercoledì 11 e Giovedì 12 settembre in programma L'Installazione Audio-video "Le città invisibili". Di seguito il programma dell'evento:

- ore 18:00 Installazione Audio # le città visibili #

Il montaggio audio realizzato contiene suoni, parole e musiche registrate nel quartiere ed inserite all’interno di un racconto audio onirico e musicale, producendo un effetto di riconoscibilità dell’ambiente sonoro creato e appartenenza nelle singole parti geografiche a cui lo stesso si riferisce.

- ore 20:00 Installazione audio-video # le città visibili #

Proiezioni di vita quotidiana di quartieri di varie città del Mediterraneo (Barcellona, Marsiglia , Tunisi ed Istanbul), che per le loro caratteristiche (urbane, di cultura, di abitudini e di convivenza tra persone di diverse religioni e nazionalità), pur con tutte le dovute distinzioni, richiamino l’ambiente mediterraneo presente nel quartiere di Torpignattara.

Il programma potrebbe subire variazioni. Ingresso libero.

Per maggiori informazioni: https://www.estateromana.comune.roma.it/manifestazione/med-torpigna-3171