Meccano e Baufix: Costruzioni per piccoli e grandi

19 ottobre quarto laboratorio organizzato da TeknoToys - Giochi di costruzione. Un laboratorio che rappresenta l’audacia del metallo per i più grandi e la sicurezza del legno per i più piccoli.



Meccano è un sistema di costruzioni metalliche basato su viti e dadi. Con questa tipologia di #gioco i ragazzi potranno stimolare il loro ingegno e la loro creatività mettendosi alla prova, e potranno imparare divertendosi.



Il Meccano è più di un giocattolo: è uno strumento educativo e istruttivo dei principi meccanici fondamentali, spiega in modo pratico il funzionamento delle leve e degli ingranaggi.



Per i costruttori più piccoli offriamo la possibilità di giocare con #Baufix il cosiddetto #Meccano in legno.

I bambini avranno la possibilità di divertirsi con dadi e bulloni da avvitare e da stringere, questo set in legno, dai pezzi grandi e facilmente impugnabili, è ideale per iniziare presto a creare piccoli lavori di meccanica.



Per maggiori Informazioni contattaci:

06.321.8985

giochidicostruzione@teknotoys.it



Consulta il programma degli eventi 2019, visita il sito: http://www.giochidicostruzione.it/