Me-Dea, Spietata riscrittura post-apocalittica

Una Donna. Amore. Radici troncate. Tradimento. Morte.



"Una riscrittura moderna, violenta e spietata, quella di Alessandra Flamini, che rende incredibilmente attuale la celebre tragedia greca. Radici troncate, in un Mondo arrugginito dall'opportunismo che non lascia spazio alle antiche cortesie, mentre spalanca le porte delle sue arene sanguinarie." - Mauro Fanoni



La Storia

Giasone, con gli Argonauti, è alla ricerca del Vello d'Oro, nella Colchide. La maga Medea, figlia del re di quelle terre, lo aiuta nell'impresa, tradendo, da cieca innamorata, la sua famiglia, la sua casa e la sua terra, per poi scappare con il suo innamorato a Corinto.

Lì, Giasone la rinnega per sposare la giovane figlia del re. Medea, furente e minacciosa, viene bandita. Ma non partirà. Non prima di aver compiuto il suo terribile destino, la sua personale visione della ristabilizzazione dell'equilibrio.

Magia, lacrime e sangue.



I personaggi, trasportati in un panorama fortemente umano, sono veri, moderni, forti e quantomai "solidi, fatti di carne e sangue e anime".

Per una trasposizione da seguire in un fiato.



"ME-DÈA"

Spietata riscrittura in chiave post-apocalittica

Di Alessandra Flamini

Regia di Mauro Fanoni

Con

Monica Carocci, Mauro Fanoni, Alessandra Flamini, Cristiano Mori ,Oriana Pizzuti, Emiliano Vospeli

Durata: 70 minuti circa



DA VENERDÌ 13 A DOMENICA 15 E DA VENERDÌ 20 A DOMENICA 22 DICEMBRE - ORE 21,00

Le prenotazioni sono aperte

infomisterkaos@gmail.com - 327.3087387