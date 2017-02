MAXXI Visita Guidata per la Domenica al Museo

Visita Guidata al Museo nazionale delle arti del XXI secolo per la Domenica al Museo con Biglietto d'ingresso Gratuito. Scopri le nuove frontiere dell'arte contemporanea. La frontiera delle Arti Contemporanee tra visioni avvenieristiche, architettura, fotografia e una forte reintepretazione del futuro. La nostra società e i suoi cambiamenti riflessi nell'arte, raccontati in tutta la loro peculiarità da Cicero in Rome. Cicero in Rome vi svelerà le chiavi di lettura di alcuni tra i più attuali nomi delle arti contemporanee, da Renzo Piano a William Kentridge, tutte le piccole e grandi rivoluzioni artistiche del nostro secolo. Dove MAXXI Museo nazionale delle arti del XII secolo (Zona Parco della Musica - Parioli) (indicazioni specifiche nella email di notifica) Quando Domenica 5 Marzo dalle 16:00 alle 17:30 Attenzione: orario indicativo, l'orario esatto dell'incontro sarà comunicato nella email di notifica. Costo dell'Evento Visita Guidata 10 € (Under15 8 € - Under7 Gratuito) + 2 € affitto auricolari per l'ascolto della guida dal vivo se si supererà il numero di 15 partecipanti Prima Domenica del Mese Mostre Permanenti a Biglietto Gratuito Numero adesioni Massimo 25, minimo 10 persone Organizzatore Cicero in Rome Associazione Culturale Guida Ufficiale Autorizzata Dott.ssa Simona Moscadelli Come partecipare - CONSIGLIATO: compilando il Modulo Online al seguente link o cliccando sul bottone Prenota Subito scrivendo la parola chiave MAXXI alla voce nome evento http://goo.gl/forms/MXja9XXtWzlVJ9u32 - OPPURE: scrivendo a simoscad@gmail.com specificando il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età ed un numero di cellulare come riferimento. - Solo se NON si possiede una connessione internet: inviando un sms al numero 3475034600 specificando il numero ed i nominativi dei partecipanti, se ci sono minorenni segnalando la loro età ed un numero di cellulare come riferimento. Va comunque specificato anche un indirizzo mail per ricevere la mail di notifica. Note importanti - Se 24 ore prima dell'orario di partenza prefissato non sarà raggiunto il numero minimo richiesto, l'evento sarà annullato, previo avviso a tutti i partecipanti già prenotati. - I nostri eventi si tengono con qualsiasi condizione meteo, in caso di condizioni avverse estreme saremo noi ad annullare avvisando tutti i partecipanti. - Cicero in Rome è un'associazione culturale, tutti i dettagli per l'iscrizione (inclusa nel costo dell'evento e solo per chi ha compiuto 18 anni) saranno inviati via email in seguito alla richiesta di adesione ad un nostro evento. - Cicero in Rome declina ogni responsabilità per eventuali tempi d'attesa dipendenti dall'organizzazione di musei o aree archeologiche (soprattutto per la Domenica al Museo). Il Nostro Sponsor Gli Stolti - Bottega Creativa Artigianale Via Santa Maria de' Calderari 25 Roma (via Arenula) http://www.glistolti.com/ Contatti Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it Telefono 3475034600 Sito Web http://ciceroinrome.blogspot.it/