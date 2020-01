Max Paiella & Gipsy Trio "Django Reinhardt et Le Crooner" in concerto al Cotton Club

Il crooner più simpatico ovvero Max Paiella è noto al grande pubblico per la partecipazione ormai storica alla trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio”, ma anche per la sua collaborazione con Lillo e Greg e per la partecipazione a diverse trasmissioni televisive.



Per l'anniversario della nascita di Django Reinhardt presenta un nuovo progetto con il suo trio Gipsy per unire due mondi che sembrano lontani, lo Swing dei grandi Crooner e il Jazz Manouche di Django.



Il tentativo non può che riuscire, perché lo Swing raccoglie dentro di se tante anime e Max Paiella, in questa nuova ed affascinante avventura, ci sorprenderà come soltanto lui sa fare.



Line-up

Max Paiella, Voce

Moreno Viglione, Chitarra Solista

Augusto Creni, Chitarra

Renato Gattone, Contrabbasso



PREZZI

LIVE SHOW €10

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 22:30



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it