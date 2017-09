Max Maglione - Vietato ai Minori di 40 a Villa Celimontana

Sabato 9 Settembre presso Villa Celimontana Marco Ricciardi Quartet



Max Maglione, cantante, musicista, showman, con "Vietato ai minori di 40" ripercorre tra canzoni, battute e scketch, il "come eravamo e come siamo" attraverso un unico racconto dove il pubblico è il vero protagonista.



Gli Show di Max Maglione sono a sostegno dell'associazione Peter Pan Onlus du Roma.





Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Max Maglione, chitarra

Giorgio Amendolara piano

Stefano Scoarughi basso

Gigi Zito batteria“