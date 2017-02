Cattivissimo Max: la comicità di Max Giusti al Teatro Olimpico

Max Giusti torna al Teatro Olimpico con il suo spettacolo, scritto con Marco Terenzi e Giuliano Rinaldi, più comico e irriverente di sempre: “Cattivissimo Max”!

Essere “Cattivissimi” secondo Max Giusti è l’unico modo per riuscire ad esorcizzare questa attualità che si presenta sempre più inestricabile e bislacca!

Uno spettacolo pieno di personaggi che Max interpreta per prendere in giro l’assurda realtà che ci circonda: da Maria De Filippi e i suoi successi televisivi, a Maradona tornato in Italia per festeggiare i successi del Napoli, allo chef Antonino Cannavacciuolo e al grande mito della musica pop Elton John. Ma saranno moltissimi i personaggi che si alterneranno sia in video che live. Max sarà “Cattivissimo” in primo luogo con la sua città: Roma!

Una città in completa involuzione che Max, sempre con il sorriso sulle labbra, prende bonariamente in giro e alla quale offre una soluzione definitiva: Lotito sindaco di Roma.