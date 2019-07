Max Giusti in Cattivissimo Max

Con il suo caratteristico stile dinamico, Max Giusti ci invita a seguirlo in un viaggio comico di circa due ore, un susseguirsi di monologhi e aneddoti vissuti che rimbalzano in un continuo ping pong fra ieri e oggi.

L’alternarsi fra ciò che è stato e la vita frenetica e smart dei giorni nostri, paleserà quanto è cambiato il concetto di quotidianità basato sul lavoro, il tempo libero e i rapporti interpersonali. Ad esempio, il bombardamento sistematico di offerte on line ha influenzato fortemente le nostre scelte su dove e quando andare in vacanza, come tenersi in forma, cosa acquistare…

Oppure i numerosi programmi televisivi di cucina che hanno rivoluzionato la quotidianità cambiando completamente il concetto di “casareccio”; e ancora, i social o le nuove mode che hanno cambiato i metodi di relazionarsi all’altro sesso, soprattutto per chi, avendo circa 50 anni, era abituato a tutt’altro…

Gli spettatori si ritroveranno protagonisti e MAX, accompagnato sul palco dalla storica SuperMax Band, si ritroverà tra gli spettatori in un turbinio di ritmo sorprese e risate che lasceranno il pubblico a bocca aperta! Non mancheranno, per finire, le sue fortunate interpretazioni di “Tale e Quale”, come Boy George, Al Bano, Renato Zero, Vasco Rossi, gli indimenticati Franco Califano e Pierangelo Bertoli.