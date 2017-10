Max Cooper + Forest Swords | Spring Attitude Waves at Largo

Il 7 Ottobre al Largo di Roma arrivano le onde sonore di Spring Attitude con Max Cooper e Forest Swords. Classe 1980, di Belfast, Max Cooper è una delle stelle più luminose dell'elettronica di questi ultimi anni. Autore di 2 album capolavoro, "Human" del 2014 e "Emergence" del 2016, arriva a Roma a presentare, con un dj set di grande impatto emozionale, la sua nuova label Mesh.

La macro di riferimento è sempre ambient techno. In versione live, la trama si infittisce ancora di più, Forest Swords diventa un duo con alle loro spalle dei viaggioni in bianco e nero che omaggiano tanto Tarkovskij quanto i primi sperimentatori francesi della settima arte.



Biglietti in prevendita sul circuito Do It Yourself: www.diyticket.it.