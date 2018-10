Max Ciogli

SPIRITLAND

Inaugurazione 16 ottobre 2018 ore 18.00 | MACRO | Via Nizza 132 Roma

Dal 16 al 23 ottobre 2018



Il giorno 16 ottobre alle ore 18.00 si terrá l'inaugurazione della mostra/ progetto SPIRITLAND dell'artista Max Ciogli presso il MUSEO MACRO in Via Nizza 132 in Roma.



Spiritland é il luogo magico dove la nostra voce diventa colore, i nostri gesti note / immagini. Un luogo dove tutti possono parlare la stessa lingua, dove anche persone ipovedenti o affette da ipoacusia possono incontrarsi in un unico mondo ed essere parte, allo stesso tempo, di un opera d’arte vivente.



Tre macchine sinestetiche realizzate tra Roma, Buenos Aires e Londra dall’artista Max Ciogli che connettono sensi in modo inusuale saranno il fulcro di un unica esperienza in connessione con la pittura. Macchina del suono in colore, macchina del movimento in note, macchina de movimento in colore animeranno una pittura dell’artista di 3x2mt. Una sala/progetto dove tutte le persone,che negli ultimi 10 anni hanno incontrato l’artista, credendo ognuno a modo proprio a questa visione, si reincontreranno come parte dell’opera stessa attraverso incontri, workshop, performance e dibattiti inerenti a diverse discipline e mondi professionali. Musica, la psicologia, l’oculistica, la medicina e la programmazione software.



PROGRAMMA INCONTRI

16 ottobre ore 12 Incontro con Bencie Wol della University College of London, sul concetto di arte come opportunità di connessione tra poacusia e altre disabilità e il mondo normodotato.

ore 18.30 performance Max Ciogli

17 ottobre ore 12 Workshop con Agostino Di Masi, psicologo, parte dell’equipe che ha realizzato i primi corsi di musica a colori presso l’Istituto Statale Sordi di Roma.

17 ottobre ore 16 Incontro con Ivano Spano, direttore dell’Istituto Statale Sordi di Roma.

18 ottobre ore 12 Performance-Workshop con Fiona Power, danzatrice londinese: ballare producendo colori/immagini attraverso i macchinari di Max Ciogli.

18 ottobre ore 18 Incontro con Fiona Power: Move Sound Color Machine.

19 ottobre ore 12 Incontro-workshop con Claudio Carresi e l’Istituto Ciechi Sant’Alessio di Roma.

19 ottobre ore 16 Workshop con ragazzi ipovedenti.

20 ottobre ore 12 Incontro con Marco De Biasi, musicista e pittore, cofondatore del gruppo di ricerca Sin e Max Ciogli. Presentazione del nuovo manifesto del gruppo.

20 ottobre ore 18 Performance di Marco De Biasi.

21 ottobre ore 18 Incontro con Sergio Santoni, del gruppo InTAd di Buenos Aires, Anibal Zorilla e Maximiliano Wilde.

23 ottobre ore 12 presentazione progetto SPIRTILAND CITIES

23 ottobre ore 18.30 Performance di Max Ciogli.