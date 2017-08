Adler Entertainment in collaborazione con RDS 100% Grandi Successi presenta il casting “UNA VOCE PER MONSTER FAMILY” che avrà inizio al noto parco divertimenti di Roma Zoomarine sabato 26 e domenica 27 agosto con un’attività speciale nella “mostruosa” cabina di doppiaggio realizzata da Adler per il lancio del nuovo film di animazione MONSTER FAMILY, prodotto e diretto da Holger Tappe, in uscita in Italia il 19 ottobre.

Una voce per Max, il bambino lupo di Monster Family: casting a Zoomarine

I bambini saranno invitati a cimentarsi nel prestare la propria voce al piccolo “Max”, il protagonista della divertente avventura e a partecipare così al concorso per la selezione della voce del bambino che lo doppierà. L’iniziativa proseguirà dal 28 agosto al 10 settembre sul sito www.rds.it che ospiterà una sezione ad hoc dedicata al film dove sarà possibile scaricare il regolamento del casting. I 10 candidati più votati sul sito di RDS faranno parte della “rosa” di nominativi che sarà inviata ad Adler per la selezione finale.

Un appuntamento da non mancare per un week-end all’insegna del divertimento per tutta la famiglia.

Monster Family: il film

I Wishbone non sono una famiglia felice. La mamma, Emma, è la proprietaria di una libreria sull’orlo del fallimento; il papà, Frank, è sfiancato dal lavoro e dal suo tirannico capo, la figlia Fay sta attraversando gli imbarazzanti anni dell’adolescenza e il figlio Max è così intelligente da essere continuamente vittima di bullismo. Durante una festa mascherata i Wishbone restano vittime di un incantesimo lanciato dalla perfida strega Baba Yaga. I loro costumi diventano realtà: Emma si trasforma in un vampiro, Frank nel mostro di Frankenstein, Fay in una mummia e Max in un piccolo lupo mannaro. Nonostante il trauma, la famiglia deve ora essere unita per trovare la strega e annullare l’incantesimo.