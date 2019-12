Mauro Tiberi "Around Ummagumma"

Un evento imperdibile per il cinquantenario dall’uscita del disco che è stato il vertice della produzione psichedelica del gruppo inglese. Ummagumma dei Pink Floyd possiede tutte le caratteristiche che si prestano perfettamente ad un lavoro di rivisitazione e ad una visione musicale nuova e attualizzata essendo il loro album più aperto come strutture, il più sperimentale e il più ignorato dalle numerose cover band. "Around Ummagumma" rappresenta per Mauro Tiberi e la sua band una sfida e un sacrificio “tributato” nel quale si mantiene viva l’attitudine sperimentale tipica della fine degli anni '60 inserendo le songs in un nuovo tessuto sonoro fatto di contaminazione fra sperimentazioni sonore attuali, improvvisazioni e le storiche canzoni del periodo a cavallo tra il passato psichedelico e la nuova via intrapresa dal gruppo con l’uscita di Syd Barrett.

danza e voce: Caterina Genta

voce: Laura Desideri

elettronica e chitarra: Amptek Alex Marenga

tastiere: Gianluca Bacconi

batteria: Ivan Macera

basso, voce e direzione: Mauro Tiberi