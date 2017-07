Si ride a Le Terrazze Teatro Festival: sul palco Maurizio Mattioli

Grande chiusura di stagione per la kermesse che ha portato in scena la migliore comicità italiana: le Terrazze Teatro Festival. La kermesse, siglata e finanziata privatamente dal produttore e direttore artistico Achille Mellini, si conferma ancora una volta il primo festival italiano di teatro comico, indiscusso nel panorama nazionale per location e qualità artistiche.

Maurizio Mattioli a Le Terrazze Teatro Festival

Giovedì 27 luglio il “one man show” firmato Maurizio Mattioli dal ritmo incalzante e dalla risata assicurata: infanzia, vocazione, vita e miracoli di un figlio della periferia, che ne racconta le pulsioni e le contraddizioni. Dagli inizi al bar del Pino fino al Sistina, con la sua irripetibile interpretazione di Mastro Titta in “Rugantino”. Uno spettacolo imperdibile: per i lettori di RomaToday prezzi scontati.