Maurizio Mattioli e Stefano Reali al Tirso de Molina

ACHILLE MELLINI PRESENTA MAURIZIO MATTIOLI in ANCORA ERA ORA! Regia STEFANO REALI TEATRO TIRSO DE MOLINA Dal 19 al 30 aprile Grande, grosso e pieno di quell'allegria genuina che gli arriva direttamente dalla sua città. Sul palcoscenico del Teatro Tirso de Molina, Maurizio Mattioli, l'attore romano DOC, nato e cresciuto in borgata, grande comico, vero erede di Aldo Fabrizi, uno dei pochi attori italiani capace di passare dal cinema, alla televisione, al doppiaggio, al cabaret, al teatro comico, al teatro serio, alla festa di piazza, sempre con eguale scioltezza, si racconta per la prima volta. "Ancora era ora!" è la sua esilarante biografia, dagli esordi come "barzellettaro" nei bar di borgata, fino al grande teatro, al cinema, e alla tivù, il tutto con un'orchestra dal vivo che accompagna Mattioli in una serie di canzoni che hanno segnato un'epoca, dagli anni settanta ad oggi. In scena con lui c'è Stefano Reali, regista, qui in veste di narratore, che provoca ed istiga Maurizio Mattioli nel rievocare, con i suoi racconti irriverenti e comicissimi, il gusto di un'epoca che non c'è più, e di cui in tanti sentiamo la mancanza. C'è tutto Mattioli in questo "one man show" dal ritmo incalzante e la risata assicurata: infanzia, vocazione, vita e miracoli di un figlio della periferia, che ne racconta le pulsioni e le contraddizioni. Dagli inizi al bar del Pino, dove neanche sedicenne intratteneva gli avventori di Piazza Guadalupe, e dove conobbe una serie di personaggi, come Nino "l'Americano", Mario "Er Poca Luce", Zebrotto "Er Zanzara", e Angioletto "Er Cofano", che saranno poi tra i pilastri della sua cifra comica, passando per il teatro "serio" con Luigi Squarzina ed Enrico Maria Salerno. E poi il Puff, per approdare finalmente al Sistina, con la sua irripetibile interpretazione di Mastro Titta nel celebre "Rugantino" di Garinei e Giovannini. Ma nella sua carriera c'è stato spazio anche per tantissimo cinema e tanta televisione. Tutto questo ci verrà raccontato da Mattioli, intervallato dalla sua personalissima interpretazione di brani dell'amato Califano, del maestro Trovajoli e di Francesco De Gregori. Possiamo considerarlo tra gli artisti più amati del prestigioso teatro Tirso de Molina, l'unico teatro capace di far vivere l'emozione e la leggerezza attraverso i grandi nomi della romanità con la direzione artistica di Achille Mellini. «Maurizio Mattioli è l'unico vero erede di una generazione di artisti come Aldo Fabrizi, Mario Carotenuto, Paolo Stoppa, Renato Rascel», dice Stefano Reali, compagno di avventura e amico di una vita del comico romano, «personaggi che avevano la forza di un attore protagonista e al tempo stesso la bonomia e il calore di un caratterista. È un qualcosa che non ha eguali nelle cinematografie straniere, si tratta di una particolarità italiana, e forse, quasi tutta romana. Sono personaggi che possiedono caratteristiche contraddittorie: hanno ferocia, rabbia, ma anche simpatia, amabilità, profondità, senso dell'ironica leggerezza della vita, potenza drammatica e una dirompente forza comica. Il tutto mischiato nelle dosi giuste. È per questo che artisti di questo tipo sono sempre stati amatissimi dal pubblico. Mattioli è forse l'ultimo esponente di una razza, che sinceramente mi sembra in via di estinzione…». COSTO BIGLIETTO Intero: mercoledì e giovedì € 25 venerdì, sabato e domenica € 27 Ridotto: mercoledì e giovedì € 22 venerdì, sabato e domenica € 24 ORARI mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 21:00 sabato e domenica ore 17:30 Biglietti in vendita anche su TicketOne www.ticketone.it Teatro Tirso De Molina Via Tirso, 89 (Piazza Buenos Aires) 00198 Roma 06.8411827 www.teatrotirsodemolina.it Parcheggio convenzionato in Via Tirso, 14