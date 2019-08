Maurizio Battista torna al Castello di Santa Severa martedì 13 agosto alle ore 21.30 con #estate… calmi 2019 nell’ambito della rassegna Sere d’Estate, festival organizzato dalla Regione Lazio e realizzato da LAZIOcrea con la collaborazione del Comune di Santa Marinella eCoopculture. Lo spettacolo è a cura di Sevensounds Group.

Ultimo di tanti capolavori che l’istrionico comico ha regalato sul piccolo e grande schermo nell’arco di una carriera longeva e ricca di soddisfazioni in uno spettacolo emozionante con la sua capacità di mettere d’accordo intere generazioni, saltando da un’epoca all’altra, ispirandosi alla memoria personale e collettiva di un’Italia narrata senza edulcorazioni, così com’è, cercando la comicità nel tema più caro agli italiani : la famiglia in tutte le sue declinazioni.

Diversi i pezzi nuovi, invece, come quelli sul fenomeno FaceApp e sul riciclo, sull’inconsapevolezza nel passato di essere stati ecosostenibili senza saperlo. Prima non si buttava niente “ Il materasso? Mica finiva nel cassonetto: passava di camera in camera, poi di famiglia in famiglia, e quando era proprio arrivata la sua ora, prima di gettarlo via, si riciclava pure il ferro delle sue molle. Altro che differenziata!». In scena lo accompagna Andrea Fratellini. Un ventriloquo fenomenale che incanta grandi e piccoli La sua comicità vuole unire le generazioni. Un viaggio fra gli usi ed i costumi della nostra società sempre narrati con vena ironica. Particolare come sempre sarà la sua attenzione alla situazione” romana “che lo vede coinvolto in prima persona con nuovi pezzi capaci di emozionare e contemporaneamente divertire.