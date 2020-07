Maurizio Battista, nuove date estive all'Auditorium Parco della Musica

Maurizio Battista con il suo nuovo spettacolo “Ma non doveva andare tutto bene?” in scena per altre due serate, il 29 e il 30 agosto, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Reduce dal successo record del Teatro Olimpico con oltre 47000 presenze in cinque settimane, e la magistrale prova d’attore nella trasmissione per RaiDue “Poco di tanto”, questo nuovo spettacolo di Maurizio Battista rappresenta un ritorno alle scene e alla vita, in cui l’artista e il suo pubblico si riappropriano degli spazi live per una serata divertente in massima sicurezza.

Roma è la linfa da cui Maurizio trae la forza che dona a sua volta al proprio pubblico per questo ancora una volta è proprio dalla Capitale che riparte con slancio.

Grazie alla sua proverbiale ironia affronterà i temi che hanno cambiato il mondo e le vite di tutti, per farne oggetto di riflessione, ma sottolineando gli aspetti grotteschi e contraddittori che, pur nel disagio, hanno costituito motivo di ilarità. Battista in un continuo confronto tra Italia e Resto del Mondo è pronto per farci passare una serata che ricorderemo per molto tempo con gioia. Perché attraverso gli occhi del comico il mondo sembra più familiare, più bello o almeno più umano e perché con arguzia e semplicità Maurizio porta in scena una vera e propria filosofia di vita.

Appuntamento il 29 e il 30 agosto in Cavea alle 21.

