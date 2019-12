Maurizio Battista in "30 anni e non li dimostra" al Teatro Olimpico

Maurizio Battista è tornato al teatro, dal 10 dicembre, con il suo nuovo spettacolo "30 anni e non li dimostra" al Teatro Olimpico.

In questo spettacolo Maurizio Battista ripercorre i suoi trent’anni di carriera, rivive l’Italia degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode.

Musica, giochi, tecnologie, rapporti personali e mille altre situazioni della nostra vita, hanno subito dei cambiamenti epocali. Maurizio con la sua arguzia cercherà di capire se la nostra società si sia involuta o evoluta, per farci divertire con questo spaccato dell’Italia a specchio nella sua vita personale anch’essa decisamente cambiata di pari passo con i tempi.

Uno spettacolo in cui i suoi ricordi personali si fonderanno con quelli di tutti, evocando situazioni ed esperienze che ci hanno portato ad oggi. Come nella migliore tradizione italiana, il comico guarda le cose dal proprio angolo particolare , grazie alla capacità di cogliere il lato buffo delle cose e alla propria spiccata autoironia, confeziona uno spettacolo allegro, talvolta amaro, ma sempre molto divertente.

Previsto anche uno speciale spettacolo di Capodanno, con inizio alle 20:45 per poi brindare insieme all'anno nuovo. Qui tutte le informazioni sui biglietti per "30 anni e non li dimostra".