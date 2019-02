Maturina Francesca. Erede di Leonardo da Vinci al Teatro Tor Bella Monaca

In occasione del V centenario (1519-2019) dal 7 al 9 febbraio va in scena uno spettacolo che racconta il genio di Leonardo Da Vinci.



Al Teatro Tor Bella Monaca dal 7 al 9 febbraio Patrizia la Fonte è autrice e interprete del suggestivo testo MATURINA FRANCESCA. EREDE DI LEONARDO DA VINCI, aiuto regia Simona Oppedisano, light designing Ivano Salamida, intrusioni Filippo Lucidi.

V centenario | 1519-2019. Amboise, novembre 1519. In un disimpegno accanto alla cucina nel maniero di Clos Lucé gli scritti e alcuni ritratti su tavola attendono di essere consegnati agli eredi di Leonardo da Vinci, morto il 2 maggio, mentre era ospite del re Francesco I. Il personaggio è realmente esistito ed è citato nel testamento di Leonardo, ma per il resto nulla si sa di lei. Maturina, che ha vissuto accanto a Leonardo negli ultimi anni, si è fatta una sua idea delle cose e delle persone, e non mancherà di dirne ai visitatori. E si rivolge al pubblico: sono loro gli inviati a prendere gli scritti e i quadri per Francesco Melzi e Giacomo Caprotti? Sono essi banchieri, o pellegrini? Vorranno prenderla a servizio o comprare da lei la “Gioconda Nuda”?

Dicerie e cronache domestiche la portano anche a riflessioni sulle arti e le scienze, sui prodigi della mente e sull’abilità delle mani. Maturina, a suo modo maestra dell’arte sua, si lusinga d’aver spesso conversato con Leonardo e d’aver anche dato consigli al genio che “per l’intelligenza de l’arte cominciò molte cose e nessuna mai ne finì”, come dice Vasari.

Ad uno sguardo odierno, i pensieri si allontanano dal Rinascimento per suggerire le inquietudini dei nostri tempi, in una lingua antica che prova a vestire i disagi contemporanei.



giovedì 7 e sabato 9 febbraio ore 21.00

venerdì 8 febbraio ore 18 e ore 21.00



di e con Patrizia La Fonte

aiuto regia Simona Oppedisano

light designing Ivano Salamida

intrusioni Filippo Lucidi

Progetto Goldestein



